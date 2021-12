Napoli, dagli USA non hanno dubbi: Insigne è a un passo dal Toronto L'offerta dei canadesi è pari al doppio rispetto a quella presentata dagli azzurri

Gennaio si avvicina a grandi passi e, in assenza di un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza, allo stato attuale decisamente lontano dall'essere raggiunto, Lorenzo Insigne sarà presto libero di poter firmare per un'altra squadra in vista della stagione 2022/2023: semaforo verde all'addio senza dover necessitare del consenso da parte del Napoli. La MLS sembrava una semplice suggestione, ma potrebbe, invece, essere la destinazione finale del capitano dei partenopei. Fonti statunitensi riferiscono di un'intesa più che mai vicina con il Toronto.

L'account twitter di Will Forbes, voce autorevole per quanto riguarda il mercato del massimo campionato degli Stati Uniti, ha rilanciato con forza l'indiscrezione livellando verso l'alto la percentuale relativa alla possibile chiusura dell'affare: un 95 per cento che si commenta da solo. I negoziati con il club canadese sarebbero, infatti, in dirittura d'arrivo; ai dettagli. A far pendere l'ago della bilancia in direzione di un addio al Napoli potrebbe essere, ovviamente, l'ingaggio: 7 milioni netti a stagione, il doppio rispetto a quanto offerto dal presidente De Laurentiis e decisamente di più se paragonato alle proposte messe sul piatto da società europee.

Insigne in MLS non è più alla stregua di fantacalcio, anzi può rappresentare la soluzione per rendere meno dolorosa la separazione e l'opzione ideale per evitare di incontrare gli azzurri da avversario, sia in campionato, sia in Coppa. L'inizio di una nuova avventura, di vita e professionale, oltre i confini nazionali, può essere più prossima di quanto si possa o si potesse pensare.