Napoli, un centrocampista positivo al Covid Il prossimo 6 gennaio è in programma la sfida in trasferta con la Juventus

Il Napoli ha reso noto che Fabián Ruiz è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare a cui si è sottoposto in Spagna. Il centrocampista, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. Un'altra cattiva notizia per gli azzurri, che sono già alle prese con la positività di Insigne. Due casi in un contesto generale di condivisa preoccupazione per il calcio mondiale, di nuovo col fiato sospeso per l'avanzata del virus, che mette in pericolo il regolare svolgimento delle competizioni di pari passo alla diffusa e generalizzata preoccupazione per l'escalation dei contagi all'interno della nuova ondata pandemica. La sosta potrebbe, ovviamente, aiutare Spalletti a recuperare Insigne e Fabián Ruiz in tempo utile per il ritorno in campo, ma il 6 gennaio, quando gli azzurri saranno di scena all'Allianz Stadium, contro la Juventus, non è poi così lontano e il rischio di dover nuovamente rinunciare a due pedine fondamentali per lo scacchiere del tecnico di Certaldo è concreto.