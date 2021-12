Napoli, Osimhen è già in Nigeria: rebus Coppa d'Africa Venerdì il controllo decisivo, ma l'attaccante vuole essere protagonista con la sua Nazionale

La pausa natalizia riserva un'ulteriore stop. Fabian Ruiz è risultato positivo al covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Spagna. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio.

Ecco quanto comunicato dal Napoli, che segue con attenzione anche il percorso di Victor Osimhen, deciso a giocare la Coppa d'Africa con la sua Nigeria. L'attaccante appare ancora distante dalla condizione utile per tornare in campo. Nella giornata di venerdì sono previsti i controlli, determinanti per l'ok, ma sembra confermarsi il braccio di ferro tra il Napoli e la punta, vogliosa di partecipare all'evento continentale. Il club azzurro avrebbe voluto concedere Osimhen alla nazionale solo dopo Juventus-Napoli, in programma nel giorno dell'Epifania. Non sarà così per diversi motivi nel caso di un'apertura alla convocazione confermata tramite esami strumentali, che diano la possibilità di partecipazione alla Coppa d'Africa per l'ex Lille.

Nel frattempo, tiene banco la questione rinnovi con Lorenzo Insigne da pista MLS e con il Toronto che vuole il capitano, anche subito. La proprietà partenopea non è disposta, però, a privarsi del nativo di Frattamaggiore nel corso della stagione.