Napoli Basket, attesa covid e il 2 gennaio c'è la sfida con la Fortitudo Forte rischio rinvio con i due gruppi squadra fermi per le positività riscontrate

Solo nella serata di ieri, con la sfida Treviso-Brescia, è terminata la tredicesima giornata di Serie A, per 6/8 non giocata causa covid nei gruppi squadra con le decisioni delle autorità sanitarie locali, che hanno determinato il rinvio delle gare da parte della LBA. Ora l'incognita, oltre alla riprogrammazione delle 6 gare non giocate, è legata ai primi match del 2022. Il 2 gennaio è in programma Napoli - Fortitudo Bologna. Entrambe le squadre sono ferme e il match del PalaBarbuto è a forte rischio rinvio. Al termine del match vinto da Brescia su Treviso, il coach della squadra lombarda, Alessandro Magro, si è espresso così sul momento vissuto dalla Serie A. "Ci preme, su tutto, la salute dei giocatori e delle persone. - ha affermato il tecnico di Pallacanestro Brescia - Questo è fondamentale. Detto ciò, credo che ci sia bisogno di un po' di chiarezza in più e di equità nel capire quali regole si devono seguire. Se si devono seguire le regole della Lega e, quindi, avere un numero minimo. È già una non-equità perché non rispondiamo tutti alle stesse regole". Non resta che attendere l'esito dei tamponi nei gruppi squadra e le decisioni delle ASL e della LegaBasket.