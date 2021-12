Juventus-Napoli, ombra ASL dopo i positivi nel gruppo squadra azzurro Si conferma il rebus Coppa d'Africa per Victor Osimhen: il nigeriano vuole giocare in nazionale

La vigilia di Juventus-Napoli, in programma il 6 gennaio, può ripresentare il pre-gara del 4 ottobre 2020. La speranza è di non riviverlo pienamente: nella scorsa stagione ci fu lo stop al club azzurro, deciso dall'azienda sanitaria locale, per casi covid nel gruppo-squadra, che non raggiunse lo Stadium. Da lì nacque tutto il percorso extra-campo con il 3-0 a tavolino cancellato dal Collegio di Garanzia del Coni, da giurisprudenza per gli altri casi e con la gara giocata poi il 7 aprile scorso.

Ad oggi per Juventus-Napoli non ci sono dubbi, ma con l'ulteriore positività riscontrata a Fabian Ruiz, in isolamento domiciliare in Spagna, è inevitabile l'attenzione massima. C'è attesa anche per le decisioni che saranno assunte dal Governo, con il parere del CTS, sulla quarantena. Con i casi covid monitorati, anche il match sarà seguito con particolare attenzione, come tutti quelli del primo turno del 2022 della Serie A.

Intanto, si conferma il rebus Coppa d'Africa per Victor Osimhen. La punta è già in Nigeria, venerdì è in programma l'esame strumentale decisivo per valutare le condizioni dell'attaccante, che vuole giocare nell'evento continentale con la sua Nazionale: aria di tensione nell'ambiente per le decisioni che saranno prese nelle prossime ore.