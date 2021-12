Luvo Barattoli Arzano, domani il recupero della partita contro il Terrasini Le ragazze di coach Piscopo sono pronte per affrontare questa sfida dove sarà impostante vincere.

Luvo Barattoli Arzano in campo domani pomeriggio per la partita di recupero contro il Terrasini. Vacanze di fine anno brevi per le ragazze di coach Antonio Piscopo che sono chiamate a dare il massimo per cercare di chiudere il 2021 nel migliore dei modi. Il match è valido per la decima giornata del campionato di serie B1 femminile e vede in campo due squadre motivate a conquistare l'intera posta in palio per proseguire il rispettivo cammino in classifica.

Da un lato c'è una Luvo Barattoli Arzano compatta e determinata, rinfrancata dalle ultime prestazioni positive, decisa a dare il tutto per tutto per conquistare l'intera posta in palio e tornare a ridosso della zona che consente di lottare per i playoff. Dall'altro lato della rete il Terrasini, la formazione della provincia palermitana ha avuto un avvio di stagione incerto. Ha recuperato lo smalto dei giorni migliori proprio lungo l'arco del mese di dicembre. Ingranata la marcia giusta adesso scalpita per continuare a macinare punti ed allontanarsi dalla zona rossa della classifica.

“L’anno non poteva chiudersi con una sfida migliore. Vedremo in campo due squadre decise a dare il massimo per onorare l’impegno nel migliore dei modi” spiega coach Antonio Piscopo che prosegue: “Il Terrasini può contare su di un roster di tutto rispetto. Vanta giocatrici come il capitano Bicchieri e Marcela Nielsen, atlete che hanno esperienza e sanno anche come metterla a disposizione della squadra. Il match vittorioso contro il Castellana ci ha fatto ripartire e adesso siamo pronti e concentrati per poter ottenere il miglior risultato possibile da questo incontro. Anche loro si stanno facendo valere. Negli ultimi due incontri disputati, hanno ottenuto altrettante vittorie. Ottenendo un 3-0 in trasferta contro Cutrofiano e il 3-1 casalingo ai danni dell’Hub Ambiente Catania”.

Si gioca al palazzetto dello sport di Arzano domani (29 dicembre 2021) alle ore 16. Arbitri dell’incontro Marcello Rutigliano e Vito Antonio Cantore. Dopo il recupero di domani, la Luvo Barattoli Arzano ritornerà in campo nel nuovo anno. L’8 gennaio 2022 è in programma una lunga trasferta in casa del Santa Teresa di Riva. Mentre per il Terrasini ci sarà un'altra squadra della provincia napoletana la Givova Fiamma Torrese.