Scherma, Tarantino lavora con i giovani e nello staff c’è anche Occhiuzzi C’è tanta Napoli nella sciabola italiana giovanile che si prepara per la Coppa del Mondo Under 20.

L’avventura di Gigi Tarantino a capo della sciabola italiana è iniziata molto bene. Gli ottimi risultati della prima prova di Coppa del Mondo ad Orleans fanno ben sperare in vista del percorso che dovrà portare sciabolatori e sciabolatrici a Parigi 2024. Manca meno di quanto si possa pensare e per questo sarà vietato sbagliare. Il neo Ct sta lavorando tanto anche sui giovani che ad inizio anno, precisamente nel week end del 7 e 8 gennaio, saranno impegnati a Budapest nella Coppa del Mondo di sciabola under 20.

Il tecnico partenopeo ha convocato sedici azzurri che saranno seguiti da uno staff di cui fa parte anche un altro napoletano come Diego Occhiuzzi, anche lui capace di salire sul podio Olimpico come Tarantino.

Di seguito i convocati: per la prova maschile saranno in pendana Edoardo Cantini, Giorgio Marciano, Marco Mastrullo, Emanuele Nardella, Lorenzo Ottaviani, Salvatore Pugliese, Leonardo Tocci e Pietro Torre.

Nella prova femminile ci saranno Benedetta e Carlotta Fusetti, Emma Guarino, Michela Landi, Maria Clementina Polli, Manuela Spica, Lucia Stefanello e Mariella Viale.

CT: Luigi Tarantino

Staff tecnico: Tommaso Dentico, Nicolò Melanotte, Diego Occhiuzzi e Sorin Radoi

Medico: Sofia Calaciura Clarich