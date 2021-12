Napoli, le prime piste per la difesa con l'addio di Manolas Un prestito o un arrivo come quello di Juan Jesus in estate

Con l'uscita di Kostas Manolas e l'infortunio rimediato a Reggio Emilia da Kalidou Koulibaly (altro rebus per la Coppa d'Africa) il Napoli ha, di fatto, l'obbligo di inserire un difensore a gennaio. Spunta il profilo di Axel Tuanzebe: il classe '97, di proprietà del Manchester United, è nella rosa dell'Aston Villa in prestito dall'estate. Il trasferimento a titolo temporaneo potrebbe essere la soluzione per l'arrivo a Napoli con una formula simile a quella che ha portato Frank Anguissa all'ombra del Vesuvio. Il centrocampista, arrivato in prestito dal Fulham, ha impattato splendidamente nel mondo Napoli in mediana. La società partenopea potrebbe replicare l'operazione per il difensore inglese, nativo della Repubblica Democratica del Congo.

C'è anche la pista che porta a Federico Fazio. Il centrale difensivo argentino è ai margini del progetto tecnico della Roma e Luciano Spalletti potrebbe ritrovarlo con una trattativa che richiama all'ingaggio di Juan Jesus in estate.

Nel frattempo, cresce l'attesa per le decisioni che saranno prese da Lorenzo Insigne in avvio del 2022. C'è il Toronto con la proposta clamorosa da 11 milioni di euro a stagione per cinque anni più bonus da valutare per il capitano.