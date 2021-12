PSA Sant'Antimo, Cantone: "2021 buonissimo per crescita e contenuti" L'analisi del capitano della Partenope verso il nuovo anno solare

Ripresa della preparazione per la Partenope Sant'Antimo, che domenica 9 affronterà il Forio al PalaEdilgen. Tempo di bilanci per il 2021 in casa PSA: "Chiudiamo un anno direi molto positivo, per crescita e contenuti prima ancora che per i risultati ottenuti. - ha affermato il capitano della squadra santantimese, Carlo Cantone - Un anno nato con il cambio dell’allenatore e l’arrivo di coach Agostino Origlio che a mio avviso ha segnato decisamente la nostra stagione per quello che ha saputo trasmettere al gruppo e all’intero club. La sua etica del lavoro, la convinzione che tutti i risultati passino esclusivamente da sacrificio e dedizione, oltre a girare la nostra stagione sportiva ha anche contribuito alla crescita della società e di questo progetto. Il nostro cammino sportivo? A gennaio eravamo in grosse difficoltà, ci siamo rialzati rosicchiando punti e fiducia partita dopo partita e abbiamo chiuso la rimonta con i play off contro una corazzata contro Fabriano, che è poi salita in A2. Anche alla ripresa dopo l’estate abbiamo avuto dei problemi, soprattutto in termini di continuità, ma il finale è stato in crescendo e l’impressione, netta, è che si possa continuare su questo trend. Il gruppo funziona, si è compattato nelle difficoltà ed ha l’esperienza e la voglia di vincere per dire la sua in questo torneo".

Il futuro - "Da Santantimese ho ovviamente una prospettiva diversa quando guardo al lavoro e alla crescita di questa società. - ha aggiunto Cantone - Gli investimenti ribaditi anche nell’ultima estate per migliorare il settore giovanile mi rendono orgoglioso, l’idea di voler costantemente alzare l’asticella e puntare a migliorarsi è coinvolgente e regala sensazioni importanti. E l’impressione è che dopo tanti anni le braci sopite della passione per il basket di questa città si siano riaccese, sento e vedo tanto entusiasmo e questo è uno degli obiettivi centrali di questo progetto ambizioso".