Basket, Serie A: già tre rinvii per covid nel primo turno del 2022 Napoli-Fortitudo è in programma domenica 2 (palla a due alle 18) al PalaBarbuto

Anche la quattordicesima giornata della Serie A di pallacanestro non sarà disputata integralmente. Sono state rinviate già tre delle otto gare in programma. Banco di Sardegna Sassari - Dolomiti Energia Trentino, Openjobmetis Varese - Umana Venezia e Bertram Tortona - Vanoli Cremona sono state differite a data da destinarsi per i provvedimenti assunti dalle ATS Sardegna di Sassari, Insubria, della Val Padana e di Alessandria. I casi covid nei gruppi squadra aumentano lungo la penisola, ma ci sono anche buone notizie, come quella della negatività di tutti i tesserati del Napoli Basket, tornati in palestra per gli allenamenti dopo lo stop natalizio e il rinvio del match con la Reyer. La Gevi ha pubblicato i dettagli per la vendita dei biglietti per assistere alla sfida con la Fortitudo Bologna, in programma domenica, con palla a due alle 18, al PalaBarbuto: riprova di un match confermato in attesa delle novità in terra felsinea. La Fortitudo è reduce dallo stop deciso dall'azienda sanitaria locale.