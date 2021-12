Pallanuoto, il Settebello chiude l'anno con un ko in Spagna Azzurri battuti 20-16 dagli iberici, due reti per il campano Di Martire, out Renzuto Iodice.

Il Settebello ha chiuso il suo 2021 con una sconfitta nell’amichevole contro la Spagna a Madrid. Gli uomini di Campagna erano impegnati in un common training insieme agli iberici che si è concluso con questo test utilissimo in vista della World League del 18 gennaio quando ci sarà da sfidare la Jugoslavia. Il 20-16 per la Spagna punta l’obiettivo sulla fase difensiva perché in attacco la squadra ha dato ampie garanzie. In acqua anche il napoletano Di Martire, autore di due reti, mentre Renzuto Iodice ha passato giornate difficili essendo arrivato con un affaticamento muscolare che non gli ha permesso di svolgere in pieno il lavoro con la squadra.

"Sono contento di tutto il collegiale in cui, di fatto, abbiamo giocato quattro partite con la Spagna, tre di allenamento e questa ufficiale" ha spiegato il CT Sandro Campagna. “Abbiamo lavorato in dodici perché Renzuto fin dal primo allenamento accusava un affaticamento muscolare e i ragazzi erano molto spremuti fisicamente. Fino a quando ha retto la difesa abbiamo giocato molto bene, quando le energie sono diminuite l'attacco ha tenuto ma la difesa un po' meno. La velocità della Spagna, del palleggio e delle azioni che facevano venivano lette con maggiore difficoltà. Però ci siamo stati; abbiamo giocato bene davanti. Il lavoro fatto con i giovani sulla verticalità si è visto nella qualità del tiro. Ho visto alcuni miglioramenti, belle giocate e molta qualità. Dovremo migliorare in tantissime altre cose e una di queste è l'abitudine a giocare partite ravvicinate e molto intense".



Spagna-Italia 20-16

Spagna. Aguirre, Cabanas 1, Ponferrada 2, Asensio 2, Sanahuja 2, Larumbe 1, Famera 2, Granados 2, Tahull 4, Barroso 3 (1 rig), Valera 1, Chico, Lorrio. All. David Martin

Italia. Nicosia, Condemi 1, Damonte 2, Iocchi Gratta 3, Del Basso 2, Ferrero 3, Renzuto, Bruni, Alesiani, Di Martire 2, Di Somma 2 (1 rig), Marziali 1, De Michelis. All. Alessandro Campagna

Arbitri: Carlos Ortega e Serjo Jimenez

Note: parziali 4-3, 4-5, 6-4, 6-4. Superiorità numeriche: Spagna 9/11 + un rigore e Italia 11/12 + un rigore. Nella Spagna in porta il n 13 Lorrio; per l'Italia De Michelis sostituisce tra i pali Nicosia a metà del terzo tempo, sul risultato di 11-10 per la Spagna.