Napoli, Osimhen positivo al Covid: resta in Nigeria Slitta la visita di controllo, in dubbio la partecipazione alla Coppa d'Africa

Il Covid imperversa e complica ulteriormente i piani del Napoli per quanto riguarda Victor Osimhen. L'attaccante è risultato positivo e non può, dunque, fare rientro in Italia. Rinviata, di conseguenza, la visita di controllo per valutare i progressi e il grado di guarigione dall'infortunio subito lo scorso 21 novembre, al “Mezza”, contro l'Inter, quando si procurò fratture multiple al volto in seguito a un scontro di gioco con Skriniar. Osimhen, che è in Nigeria, dove era volato per trascorrere le vacanze, è risultato positivo al controllo effettuato prima di partire alla volta di Napoli ed è asintomatico.

Le autorità locali hanno disposto, ovviamente, la quarantena. Il check up è, perciò, rinviato a dopo la negativizzazione. A rischio, a questo punto, la partecipazione alla Coppa d'Africa, in programma dal prossimo 9 gennaio in Camerun ed in vista della quale Osimhen avrebbe dovuto raggiungere i propri compagni di squadra a partire dal prossimo 3 gennaio. La positività fa il paio con quella di un anno fa, accompagnata da una serie di polemiche per il video di un festa in cui Osimhen danzava con un gruppo di amici senza mascherina. Il caso fu mandato in archivio con un messaggio di scuse da parte del bomber esploso nel finale di stagione e diventato poi fondamentale per il Napoli di Spalletti. Un altro contrattempo con un certezza: Osimhen salterà la sfida con la Juventus.