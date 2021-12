Napoli, Osimhen salta la Coppa d'Africa. Elmas è positivo al covid L'attaccante tornerà in azzurro al termine della quarantena. Altro positivo nel gruppo squadra

Fabian Ruiz in Spagna (poi negativo), Hirving Lozano in Messico, Victor Osimhen in Nigeria, Eljif Elmas in Macedonia del Nord. Altro positivo nel gruppo-squadra del Napoli: la società azzurra ha comunicato l'ulteriore caso covid tra i calciatori. Il centrocampista è risultato positivo in seguito a un tampone molecolare effettuato in patria, prima del rientro in Italia. "Regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio": ha spiegato la Società Sportiva Calcio Napoli, che si ritrova in emergenza anche verso il 2022.

Seduta mattutina dopo quella pomeridiana, sviluppata dai ragazzi di Luciano Spalletti, ieri quando nel quartier generale di Castel Volturno è stato determinato il restart. Nel frattempo, c'è l'ufficialità dell'assenza di Victor Osimhen dalla lista dei convocati della Nigeria per la Coppa d'Africa. La positività al covid ha determinato la fine dei giochi in chiave Nazionale per l'attaccante, che puntava al ritorno in campo con le Super Aquile nell'evento continentale. Al rientro, dopo la negativizzazione, Osimhen sarà rivalutato dal Napoli con l'esame strumentale, che era fissato in giornata, saltato per la quarantena in Nigeria e utile a stabilire il grado di recupero dall'operazione all'occhio sinistro e il possibile utilizzo della maschera protettiva in gara ufficiale.