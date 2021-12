Basket, Serie A: ecco la data e l'orario di Venezia-Napoli Insieme al derby d'Italia, Olimpia Milano - Virtus Bologna: la A dà il via al ciclo recuperi

Per le gare di campionato rinviate in Serie A la LegaBasket ha disposto i primi due recuperi. La Gevi Napoli tornerà in campo mercoledì, con palla a due alle 19.30 al Taliercio. La squadra azzurra farà visita all'Umana Reyer Venezia e la gara inizierà subito dopo il derby d'Italia, la sfida Olimpia Milano - Virtus Bologna, programmata alle 16 di mercoledì.

Prende forma il piano recuperi della massima serie. Dopo i casi covid riscontrati nei gruppi squadra arrivano anche spiragli di possibile programmazione. Napoli Basket e Virtus Bologna hanno comunicato la negatività dell'ultimo ciclo di tamponi: un segnale buono nella ricerca dell'equilibrio tra la gestione covid e la prosecuzione regolare del campionati.

La LegaBasket Serie A, con il suo presidente, Umberto Gandini, ha chiarito l'obiettivo del rinvio integrale del turno originariamente fissato per il 2 gennaio: “La scelta più logica. - ha dichiarato il massimo dirigente di LBA - Ora servono maggiori attenzioni da parte del Governo e un cambiamento nei protocolli”. Il basket chiede un aggiornamento dopo la fase che, secondo la Serie A, è stata vissuta con “il disomogeneo impatto dei casi di positività e delle quarantene imposte sui diversi gruppi squadra, anche a seguito di diverse applicazioni delle norme da parte delle Asl”.