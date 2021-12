Napoli, ecco il rinforzo per la difesa Individuato l'erede di Manolas, operazione in stile Anguissa

Botto di fine anno per il Napoli. Non inteso come fuoco pirotecnico, ovviamente, anche perché, repetita iuvant, quelli veri sono stati vietati da un'ordinanza ad hoc del sindaco Gaetano Manfredi, ma di mercato. Axel Tuanzebe è a un passo dagli azzurri. Il club partenopeo e il Manchester United stanno limando gli ultimi dettagli di un affare che avrà la stessa formula di quella che ha portato all'ombra del Vesuvio un altro calciatore dalla Premier League, ovvero Anguissa. Il direttore sportivo Giuntoli lavora al prestito con un diritto di riscatto che potrà essere esercitato entro la fine della stagione in corso. Già entro domenica potrebbe arrivare la proverbiale “fumata bianca”, che permetterebbe al Napoli di colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Manolas. Tuanzebe, classe 1997, inglese di origini congolesi, è, infatti, un difensore.

Intanto, emergono nuovi dettagli per quanto riguarda la rinuncia di Victor Osimhen alla partecipazione alla prossima edizione della Coppa d'Africa. L'attaccante, preso atto della positività al Covid, ha deciso di calmare le acque tra il Napoli e la Nigeria comunicando a monte la sua decisione di non rispondere alla convocazione, a prescindere da una eventuale guarigione attendendo cui non sarebbe comunque potuto essere arruolabile dall'inizio della kermesse continentale. Informati, e solidali con il calciatore, il presidente federale Pinnick, il c.t. e il Ministro dello Sport.