Napoli, Tuanzebe per la difesa: la prima novità del 2022 Tamponi negativi, altri controlli nelle prossime ore per i rientranti dall'estero

La necessità del difensore centrale, per coprire l'uscita di Kostas Manolas, ed ecco Axel Tuanzebe. Il Napoli punta sull'inglese. Il club azzurro ha definito l'accordo con il Manchester United. Una soluzione che richiama all'affare Frank Anguissa con il Fulham: prestito oneroso con diritto di riscatto. Tuanzebe è reduce dalla prima parte di stagione vissuta in prestito all'Aston Villa: una parentesi non entusiasmante rispetto alla precedente vissuta sempre con la squadra di Birmingham tra il 2018 e il 2019, quando fu protagonista del ritorno del club in Premier League.

Ultime ore e poi sarà davvero calciomercato con la sessione invernale con l'arrivo di Tuanzebe come rinforzo per la difesa, ma non solo. C'è grande attesa sul futuro di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro è tentato dall'avventura in MLS con il Toronto, in pressing con cifre clamorose per il nativo di Frattamaggiore.

Nel frattempo, tamponi molecolari negativi, quelli effettuati prima del nuovo anno, per il gruppo-squadra azzurro, che si è ritrovato a Castel Volturno, nel quartier generale per mettere nel mirino la Juventus e il big match dello Stadium, in programma la sera dell'Epifania. I rientranti dall'estero saranno ulteriormente valutati. Victor Osimhen è in Nigeria, dove osserva la quarantena dopo la positività riscontrata. L'attaccante non parteciperà alla Coppa d'Africa.