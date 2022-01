Napoli, Malcuit e Petagna in quarantena: contatti con persone positive Tuanzebe in arrivo: operazione stile Anguissa per l'ingresso del difensore inglese

Kevin Malcuit e Andrea Petagna sono stati posti in quarantena domiciliare al rientro dopo la sosta natalizia. Sono entrati in contatto con persone positive al covid-19: così la Società Sportiva Calcio Napoli ha comunicato l'isolamento dell'esterno difensivo francese e della punta triestina. È la novità di inizio 2022 per il club azzurro, l'ulteriore grattacapo per Luciano Spalletti, già costretto a fare a meno di diverse pedine.

Victor Osimhen è in Nigeria, dove sta osservando la quarantena prevista dopo la positività riscontrata. Emergono dettagli sull'assenza della punta dalla lista dei convocati della Nigeria per la Coppa d'Africa. Ha chiesto l'esclusione, come confermato dal commissario tecnico delle Super Aquile, Augustine Eguavoen.

Impazza il mercato, si vola verso il via ufficiale della sessione invernale e Axel Tuanzebe sarà il primo ingresso nella rosa partenopea. Il difensore centrale inglese raggiungerà Napoli con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto dal Manchester United dopo i primi mesi della stagione vissuti con l'Aston Villa, ma senza veri sussulti. Si replica la soluzione scelta in estate con il Fulham per Frank Anguissa, che tanto bene ha fatto nella mediana del Napoli tra Italia ed Europa. Primi giorni di mercato, si entra nella fase cruciale per Lorenzo Insigne con il pressing del Toronto e la decisione del capitano a 6 mesi dalla scadenza del contratto.