Napoli, conto alla rovescia per il recupero al Taliercio con Venezia Ma il basket come l'Italia e lo sport nazionale monitora con attenzione la situazione Covid

Mentre il Covid avanza tenendo col fiato sospeso l'Italia e, di pari passo, il mondo dello sport, scatta il conto alla rovescia per il recupero della gara tra Venezia e Napoli, valida per la tredicesima giornata di Serie A di basket, che si sarebbe dovuta disputare lo scorso 26 dicembre. La partita non si giocò a causa delle positività all'interno del gruppo squadra partenopeo. Una situazione che sembra essere stata superata, ma guai a dare nulla per scontato in un clima tornato a essere, giocoforza, accompagnato da grandi incertezze come evidenziato dalla decisione della LNP di posticipare al 16 gennaio 2022, proprio a causa della nuova escalation di contagi determinati dalla pandemia, l'intera giornata di Serie A2 che si sarebbe dovuta disputare oggi.

La palla a due della sfida tra veneti e campani è fissata per le 19,30 del prossimo mercoledì. Al PalaTaliercio è in programma un match decisivo in ottica qualificazione alla prossima edizione delle Final Eight di Coppa Italia e gli uomini di coach Stefano Sacripanti ci arrivano decisamente meglio, forti di un solido quinto posto in classifica, appaiati, a quota 14 punti, con Trieste (quarta) e Brindisi (sesta). I lagunari, con 4 punti di ritardo dai prossimi dirimpettai, non possono sbagliare per restare in corsa per l'obiettivo ed alimentare le proprie speranze di centrarlo, ma la contesta più importante si gioca fuori dal parquet dove regna, di nuovo, un clima di grande e motivata apprensione.