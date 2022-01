Insigne - Toronto, trattativa in dirittura d'arrivo: i dettagli Il Napoli si appresta a salutare il suo capitano, sul fronte mercato definito anche un arrivo

In un calcio che non ha più bandiere, salvo colpi di scena, è arrivato il momento dei titoli di coda nel film sulla storia di Lorenzo Insigne al Napoli. Dopo dieci anni in azzurro, con tante partite giocate con la fascia di capitano al braccio, il folletto di Frattamaggiore volerà in Canada per batter cassa firmando l'ultimo contratto della sua carriera da professionista, con cui si legherà al Toronto FC giocando nella MLS. L'intesa è vicina, l'annuncio ufficiale del trasferimento a fine stagione a un passo.

Sul piatto c'è un quinquennale da 7,75 milioni di euro bonus compresi, più una serie di benefit come casa, auto e voli privati, che, salvo ripensamenti, hanno convinto Insigne a dire di sì all'esperienza nel campionato statunitense. Libero di firmare con un'altra società, poiché in scadenza di contratto con il Napoli, Insigne dovrebbe abbracciare la sua nuova esperienza non più tardi del prossimo mercoledì, una volta incontrati i manager del suo nuovo club. Resta da capire come si svilupperanno i prossimi mesi, da separato in casa.

Il Napoli, intanto, guarda avanti e, a prescindere da Insigne, si appresta a comunicare l'arrivo dal Manchester United del difensore inglese, di origini congolesi, Axel Tuanzebe. Tuanzebe prenderà il posto di Manolas, passato all'Olympiakos. Difensore, classe '97, in prestito all'Aston Villa nella prima parte della stagione, martedì sosterrà le visite mediche approdando all'ombra del Vesuvio a titolo temporaneo con diritto di riscatto.