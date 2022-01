PSA Sant'Antimo, tre positivi al covid e l'attesa del nuovo ciclo tamponi Domenica, con palla a due alle 18, la Partenope ospiterà il Forio al PalaEdilgen

La PSA Sant'Antimo ha chiuso il 2021 con la positività di tre tesserati al covid-19 e nelle prossime ore, con un nuovo ciclo di test, avrà un ulteriore riscontro per il gruppo squadra e lo staff tecnico-dirigenziale. "A seguito del giro di tamponi effettuato alla ripresa gli allenamenti, sono state riscontrate tre positività al covid-19 nel gruppo squadra poi confermate anche da test PCR. - aveva sottolineato il club santantimese a poche ore dal 2022 - I soggetti in questione sono stati posti in isolamento fiduciario così come il resto della squadra, in attesa di un nuovo giro di tamponi programmato per lunedì mattina (oggi, ndr), quando è previsto il rientro a Sant’Antimo di quegli atleti cui era stato concesso un supplemento di vacanze". Domenica, con palla a due alle 18, la Partenope ospiterà il Forio al PalaEdilgen, sempre che vi siano le condizioni in base all'esito del nuovo ciclo di tamponi, effettuato in mattinata.