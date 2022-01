Insigne-Toronto: sarà incontro decisivo a poche ore da Juventus-Napoli Tanti casi covid, ma la Lega Serie A ha deciso: nessun rinvio, si gioca

Sarà l'ultimo Juventus-Napoli, almeno in campionato, per Lorenzo Insigne. Ecco lo scenario, ormai definito, per il capitano azzurro, sempre più vicino alla MLS e alla firma con il Toronto. A meno di clamorosi colpi di scena, Insigne ha deciso di completare l'avventura con il Napoli fino alla scadenza naturale del contratto in essere (30 giugno 2022) per poi legarsi a cifre super con la franchigia nordamericana.

Addio all'Italia, all'Europa per l'approdo in MLS, nella Major League Soccer: questa la scelta del nativo di Frattamaggiore, che nel corso delle settimane, sin dall'estate, dopo la vittoria dell'Europeo con la nazionale, ha atteso un rilancio dell'offerta di rinnovo da parte del Napoli, che non si è mai davvero concretizzata. Difficile, allora, dire di no a un ingaggio da 11 milioni netti, più 3 di bonus, per 5 anni: Insigne potrebbe essere seguito nella scelta da un altro campione d'Europa, in scadenza con il Torino e con la fascia di capitano al braccio: Andrea Belotti.

A poche ore da Juventus-Napoli, in programma giovedì alle 20.45, dovrebbe esserci l'incontro decisivo per completare l'accordo tra Insigne e il Toronto. Nonostante i casi covid la Lega Serie A è intenzionata a confermare i turni di campionato senza rinvii: la gara dello Stadium è ormai dietro l'angolo con Luciano Spalletti costretto alla pianificazione pre-gara nell'emergenza. In entrata è pronto Axel Tuanzebe per la difesa.