Juventus-Napoli, ecco l'arbitro del big match Un solo precedente con azzurri e bianconeri. Sarà alla prima supersfida in carriera

La gara Juventus-Napoli, in programma giovedì (calcio d'inizio alle 20.45) allo Stadium, valido per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A, sarà diretta da Simone Sozza di Seregno. Il classe '87 ha debuttato in A il 26 gennaio 2020 e ha arbitrato in una sola occasione i bianconeri e gli azzurri (Juventus-Fiorentina 1-0 del 6 novembre 2021 e Fiorentina-Napoli 1-2 del 3 ottobre 2021). Sozza sarà coadiuvato dagli assistenti, Alessandro Giallatini di Roma 2 e Fabiano Preti di Mantova, con Matteo Marcenaro di Genova quarto ufficiale. Al Var ci sarà Massimiliano Irrati di Pistoia con Filippo Meli di Parma Avar. In stagione Sozza ha arbitrato 9 gare, 6 di A e 3 di B ed è, di fatto, al primo big match di massima serie in carriera.