Pallanuoto, A1: si va verso il rinvio della sfida tra Posillipo e Brescia I lombardi hanno annunciato quattro casi di positività e la richiesta di non scendere in acqua.

Sabato 8 alla Scandone di Napoli dovrebbe scendere in acqua il Brescia campione d’Italia. Però il condizionale è d’obbligo. Infatti nelle ultime ore che il club ha annunciato le positività di quattro atleti e di conseguenza richiederà alla Federazione il rinvio della partita a data da destinarsi. Uno dei positivi è il campano Vincenzo Renzuto Iodice.

Oltre al napoletano sono in quarantena anche l'azzurro Edoardo Di Somma, Christian Presciutti e Niccolò Gitto. Molto probabilmente la richiesta dei campioni d’Italia verrà accolta anche perché in settimana ci sarà il difficile impegno di Champions League contro lo Jadran Spalato. Nella più importante competizione europea la Len ha un protocollo diverso e quindi bisognerà scendere in acqua anche se con assenze pesanti.

La positività di atleti del calibro di Di Somma e del campano Vincenzo Renzuto Iodice sono una brutta notizia anche per il CT del Settebello Sandro Campagna che tra qualche giorno annuncerà la lista dei convocati per l’impegno contro la Serbia in World League del 18 gennaio.

Di seguito il comunicato dell’AN Pallanuoto Brescia:

L’AN Brescia comunica che i giocatori Renzuto, Di Somma, Gitto e Presciutti sono risultati positivi al Covid-19. Ciò comporterà la richiesta di rinvio della partita di campionato prevista per sabato 8 gennaio contro il Posillipo. Non avendo avuto contatti recenti con il resto della squadra, gli allenamenti degli altri atleti, tutti sottoposti a tamponi risultati negativi, proseguiranno regolarmente.