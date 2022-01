Napoli, Mario Rui è positivo: le ultime da Castel Volturno Altri casi nella squadra, nello staff e nella Primavera, ma anche un recupero

Mario Rui è positivo al covid-19. Ecco quanto annunciato dal Napoli sui canali ufficiali social. "In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Mario Rui e Boffelli (Primavera), di un membro dello staff tecnico e un magazziniere. - ha comunicato il club azzurro su twitter - In seguito ai controlli per fine quarantena, Petagna è risultato negativo al Covid-19. Malcuit, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, è invece risultato positivo al tampone molecolare, è asintomatico, e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio". Due positivi e un recupero, quindi, verso la sfida con la Juventus. Luciano Spalletti vivrà in emergenza la vigilia del big match tra covid, infortuni e assenze per la Coppa d'Africa. Giovedì, alle 20.45, sarà scontro diretto con i bianconeri allo Stadium.