Napoli, anche Spalletti è positivo al covid-19 Aumentano i casi nel gruppo-squadra azzurro verso la sfida con la Juventus

"Al termine dell’elaborazione di tutti i tamponi odierni è emersa anche la positività al Covid-19 di Luciano Spalletti". Ecco l'ulteriore comunicazione da parte della Società Sportiva Calcio Napoli. Il tecnico di Certaldo è risultato positivo al covid-19 e aumentano i casi nel gruppo-squadra azzurro dopo quanto accertato per Mario Rui e Kevin Malcuit nel pomeriggio. "Il mister è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo". Ora è attesa per le decisioni che saranno assunte alla vigilia della gara con la Juventus e per tutto il primo turno del 2022 per la Serie A, in programma giovedì, anche se la Lega Serie A, con la prima assemblea dell'anno, ha confermato di voler andare avanti con il calendario prestabilito. Il numero delle positività è salito con diversi casi nei gruppi squadra di Salernitana, Hellas Verona e Udinese.