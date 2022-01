Verso Venezia-Napoli, De Raffaele: "Situazione molto difficile" Il coach dei lagunari: "È una partita contro una squadra che di neopromossa ha poco"

Alle 19.30 sarà ritorno in campo per l'Umana Venezia e la Gevi Napoli. Le due squadre si incrociano dopo giorni condizionati dalla gestione covid nei due gruppi. "La situazione per noi è molto difficile, nel senso che è stato un periodo di Natale in cui ci siamo sempre allenati in 7, perché oltre al problema del Covid, che ha colpito sia giocatori che parte dello staff, si sono aggiunti anche infortuni e quindi onestamente c’è stata grande disponibilità da parte di tutti, compresi i ragazzi giovani che abbiamo reclutato. - ha spiegato il coach dei lagunari, Walter De Raffaele - Saremo senza Cerella, Phillip e Brooks, oltre a Daye, che è infortunato da lungo tempo e non so quando rientrerà, quindi la situazione non è facile. Detto questo, abbiamo un giocatore in più rispetto a Patrasso: da 8 siamo diventati 9. Cercheremo di combattere, di fare la miglior partita possibile, sapendo che anche altre squadre hanno passato le stesse difficoltà, anche se magari il fatto di aver avuto i problemi non tutti insieme, ma scaglionati, non permette di avere tutti allo stesso momento, ma così è".

Sulla Gevi - "Sarà anche un calendario molto fitto, però dobbiamo mettere attenzione alla partita con Napoli, che è una partita contro una squadra che di neopromossa ha poco, soprattutto per la caratura degli stranieri, a partire da Pargo e Rich, anche se lo stesso Parks ha già fatto la serie A".