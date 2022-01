Verso Venezia-Napoli, Sacripanti: "Fermati dal covid nel momento migliore" Il coach dei partenopei: "Loro, come noi, sono stati molto sfortunati con gli infortuni"

La Gevi Napoli sarà ospite della Umana Venezia al Taliercio (palla a due alle 19.30) subito dopo il big match Olimpia Milano - Virtus Bologna, in programma alle 16, che determinerà il restart della Serie A. "Indubbiamente siamo stati fermati dal covid nel nostro momento migliore. - ha spiegato il coach dei partenopei, Stefano Sacripanti - Eravamo reduci da cinque gare vinte e in cui abbiamo giocato molto bene. Purtroppo il focolaio che abbiamo avuto ci ha bloccato. Non è stato facile riprendere, ho cercato di tenere il ritmo gara durante gli allenamenti senza, tuttavia, esagerare visto il periodo di stop che abbiamo avuto. Affrontiamo una squadra fortissima. Venezia può contare su tanti giocatori importanti. Loro, come noi, sono stati molto sfortunati con gli infortuni. Non sappiamo in che condizioni arriveremo, sia loro che noi alla partita. Servirà grande forza mentale". Venezia-Napoli sarà diretta da Michele Rossi di Anghiari, Denny Borgioni di roma e Giulio Pepponi di Spello.