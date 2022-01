Tennis, Giustino eliminato al Challenger di Bendigo in Australia L’avventura del napoletano al primo torneo del 2022 è finita contro il francese Grenier.

Dopo il successo al primo turno, la corsa di Lorenzo Giustino al Challenger di Bendigo, località a 150 km da Melbourne in Australia, si è conclusa nei sedicesimi di finale. Il tennista napoletano è stato battuto dal francese Hugo Grenier, numero 3 del seeding, in due set. Partita dai due volti con il primo parziale lottatissimo dove il tennista azzurro ha ceduto solo al tie-break per 7-5. Nel secondo invece non c’è stata storia. Il francese, numero 150 della classifica mondiale di singolare, ha dominato chiudendo la pratica per 6-0.

I due match giocati al Challenger di Bendigo serviranno comunque a Lorenzo Giustino in vista del grande obiettivo della trasferta australiana, quello di provare ad accedere al tabellone principale del primo Slam del 2022. Il 10 gennaio scatteranno le qualificazioni a cui il napoletano si presenterà con una classifica alta e per questo avrà un tabellone complicato.

Giustino dovrà ripetere l’impresa fatta nel 2020 quando per l’unica volta è riuscito ad accedere tra i 128 tennisti che prendono parte al torneo. Esserci è importante anche per impostare con maggiore tranquillità la stagione. Inoltre lo Slam Australiano quest’anno è più atteso che mai dopo il caos creato dall’esenzione medica data al numero uno al mondo Novak Djokovic che ha scelto di non vaccinarsi.