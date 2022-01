PSA, sale a 5 il numero di positivi al covid con un tesserato in isolamento Balbi: "Il ds Di Donato e il consiglio direttivo hanno sino ad oggi fatto un ottimo lavoro"

La Partenope Sant'Antimo ha reso noto la positività di altri due tesserati al covid-19. È salito a 5, quindi, il numero di casi all'interno del gruppo squadra dopo i primi 3, già in quarantena dalla scorsa settimana. "Un ulteriore elemento del gruppo squadra è stato posto in isolamento fiduciario per aver avuto contatti con un familiare positivo" ha aggiunto con la nota ufficiale il club santantimese.

"Questo 2021, nonostante le tante difficoltà create dal Covid 19, è stato un anno di grandi novità. - ha sottolineato il ceo di Geko, Maurizio Balbi - Dal punto di vista sportivo ritengo che il ds Di Donato e il consiglio direttivo abbiano sino ad oggi fatto un ottimo lavoro facendo proprie anche quelle indicazioni organizzative e di progetto sportivo che i nostri consulenti hanno da 4 anni a questa parte messo sul tavolo".