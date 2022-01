Basket, Napoli ko a Venezia: recupero lagunare e finale di 79-75 I veneti conquistano i due punti ribaltando il -6 di fine primo quarto confermato al 20'

La Gevi Napoli esce sconfitta dal parquet del Taliercio. L'Umana Venezia recupera dopo il passivo rimediato nel primo quarto (14-20 al 10') nella ripresa per la vittoria sugli azzurri di coach Stefano Sacripanti. Mitchell Watt con 20 punti è il miglior realizzatore del match e guida la Reyer verso il successo sulla squadra partenopea. Arnas Velicka e Markis McDuffie sono i top-scorer per Napoli con 17 punti. Doppia cifra anche per l'ex, Jeremy Pargo (13 punti), e per Jordan Parks (11).

LegaBasket Serie A

Tredicesima Giornata

Umana Venezia - Gevi Napoli 79-75

Parziali: 14-20, 22-22, 18-13, 25-20

Progressivi: 14-20, 36-42 54-55

Venezia: Stone, Bramos 2, Tonut 15, De Nicolao 5, Sanders 7, Echodas 5, Mazzola 9, Vitali 16, Minincleri ne, Da Rin ne, Chapelli ne, Watt 20. All. De Raffaele.

Napoli: Zerini 2, McDuffie 17, Pargo 13, Matera ne, Velicka 17, Cannavina ne, Parks 11, Marini 8, Uglietti 3, Lombardi 1, Lynch 3, Rich. All. Sacripanti.

Arbitri: Rossi, Borgioni, Pepponi