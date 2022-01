Scherma, il Covid blocca la trasferta ungherese dei ragazzi di Tarantino La Federazione ha deciso giustamente di evitare rischi in un momento così delicato.

L’emergenza sanitaria continua. Il Covid rallenta tutto il mondo dello sport ed è consigliabile evitare rischi inutili. Per questo motivo la Nazionale under 20 di sciabola, guidata dal commissario tecnico napoletano Luigi Tarantino, non prenderà parte alla Coppa del Mondo in programma a Budapest tra oggi e domani.

“La decisione –si legge nella nota Federale- è scaturita dalla presa d'atto che, in conseguenza della nota recrudescenza dei contagi su tutto il territorio nazionale, tra gli atleti della squadra di sciabola sono stati registrati diversi casi di positività al Covid. Inoltre si è tenuto conto del fatto che molti degli atleti partecipanti, già vaccinati con la terza dose, sono stati recentemente a contatto con atleti e altri soggetti risultati poi positivi. Tale circostanza non impedirebbe loro di partecipare comunque alla prova di Budapest, in virtù della recentissima modifica della normativa che ha rimosso l'obbligo di quarantena per i soggetti vaccinati con terza dose che hanno avuto contatti con positivi, ma li esporrebbe comunque al rischio elevato di divenire, a loro volta, positivi proprio a Budapest, con conseguente obbligo di isolamento e di permanenza forzata in Ungheria.

L'annullamento della partecipazione è ovviamente esteso anche agli atleti autorizzati e agli arbitri, oltre alle altre figure di staff”. Contestualmente sono state annullate anche alcune gara in Italia come il Gran Premio Giovanissimi che sarebbe dovuto andare in scena a Benevento.