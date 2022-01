Basket: Brindisi fermata dall'ASL, rinviato il match con Napoli Dieci positività tra i tesserati della società pugliese. Gara differita a data da destinarsi

Era scesa in campo mercoledì al Taliercio dopo lo stop per il covid nel gruppo squadra e non tornerà sul parquet nel weekend. La Gevi Napoli era pronta per la sfida con la Happy Casa Brindisi nel tentativo di riscattare il ko rimediato a Venezia, ma la gara con i pugliesi è stata rinviata a data da destinarsi. Brindisi è stata fermata dall'azienda sanitaria locale dopo i dieci casi covid riscontrati tra i tesserati della Happy Casa.

Il comunicato della LegaBasket Serie A - "Il Presidente della LBA Umberto Gandini, preso atto dell’impossibilità di disputare l’anzidetta partita a causa del provvedimento assunto in data odierna dall’ ASL Brindisi che, a seguito di positività riscontrate nel Gruppo Squadra della Happy Casa Brindisi, lo ha posto in quarantena" ha disposto il rinvio del match.

La nota della Happy Casa Brindisi - "A seguito dei test molecolari effettuati nella giornata di ieri, sono stati rilevati dieci casi di positività da Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Il club ha attivato le procedure previste informando le autorità competenti. Le attività della prima squadra pertanto sono sospese fino a ulteriori disposizioni".

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket