Tuanzebe è del Napoli. De Laurentiis: "Benvenuto Axel" La squadra ha ripreso la preparazione dopo il pari (1-1) di ieri sera contro la Juventus

"Benvenuto Axel": firmato con l'hashtag #ADL. Ecco l'annuncio del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, apre le porte del mondo azzurro ad Axel Tuanzebe. Il difensore inglese è un nuovo calciatore della società partenopea. Il tweet del massimo dirigente è stato condiviso sui canali ufficiali social del club. Volano via gli ultimi dubbi per un trasferimento, dal Manchester United al Napoli via Aston Villa, dove Tuanzebe ha vissuto la prima parte di stagione, ma senza particolari acuti.

La squadra ha ripreso la preparazione dopo il pari (1-1) di ieri sera contro la Juventus. Prosegue l'attesa covid per il Napoli e per tutta la Serie A dopo una giornata caotica con quattro gare su dieci non disputate e altre tre, in programma domenica, a serio rischio. Fabian Ruiz ha svolto solo lavoro differenziato nella seduta di scarico per i calciatori impiegati nella trasferta di Torino.