Napoli, è il giorno di Insigne al Toronto Il club canadese ha pubblicato un Tweet per dare il benvenuto all'ormai ex capitano degli azzurri

Adesso è davvero finita. È il giorno dell'annuncio ufficiale del trasferimento di Lorenzo Insigne al Toronto. Il club canadese ha anticipato attraverso Twitter la felice conclusione dell'affare citando la l'enciclopedia Treccani, che, come noto, ha inserito il famoso “tiraggiro”, marchio di fabbrica del folletto di Frattameggiore, tra i termini che, tra i neologismi, sono entrati a far parte del lessico italiano. E alla “Friday's word of the day”, la parola del venerdì scelta dal Toronto, ovviamente non per caso, c'è a corredo proprio la gif del gol realizzato da Insigne al Belgio nell'ultimo Europeo, votato come il più bello della kermesse continentale.

Intanto, Victor Osimhen continua la sua quarantena a Lagos. Ogni giorno l'attaccante effettua un tampone con la speranza che arrivi la tanto agognata negatività che gli permetta di rientrare in Italia per svolgere la visita di controllo al volto, interessato da fratture multiple in seguito a uno scontro di gioco con l'interista Skriniar. Lo staff medico e il chirurgo che lo hanno operato lo attendono a braccia aperte per fare il punto sulla situazione.

Al suo rientro Osimhen troverà in squadra, come noto, un nuovo compagno. Si tratta del difensore Axel Tuanzebe, che ha preso il posto di Manolas ed è stato pubblicamente accolto dal “cinguettio” di rito del presidente De Laurentiis.