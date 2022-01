GeVi Napoli, esami strumentali per Rich Il cestista USA si è infortunato dopo pochi secondi dall'inizio del match con Venezia

La morsa del Covid torna a essere particolarmente stringente e il presidente della LBA, Umberto Gandini, non può fare altro che adeguarsi ridefinendo il calendario in corsa. Preso atto dell’impossibilità di disputare la gara tra Brindisi e Napoli a causa del provvedimento assunto dall’ASL Brindisi, che ha posto in quarantena il roster pugliese in seguito a delle positività rilevate nel gruppo squadra, è stato disposto il rinvio a data da destinarsi dalla gara valida per la quindicesima giornata di Serie A. Il provvedimento fa il paio allo slittamento della partita tra Nutribullet Treviso Basket e Allianz Pallacanestro Trieste.

Tornando sul fronte partenopeo, la sosta forzata ha almeno un aspetto paradossalmente positivo, ovvero quello di poter approfondire, senza l'assillo di una partita da giocare, l'entità dell'infortunio riportato da uno dei pezzi da novanta della squadra azzurra, ovvero Jason Rich. Il cestista statunitense, costretto ad alzare bianca dopo pochi secondi dall'inizio della partita giocata in Laguna contro Venezia per un infortunio alla caviglia, in mattinata si è sottoposto a esami strumentali. Una volta completate le valutazioni cliniche verrà definito il piano di recupero e stabiliti i tempi di recupero dell'atleta, che sta trascinando la GeVi nei quartieri alti della classifica al ritmo di 15.7 punti di media a partita, 3.7 rimbalzi e 4.1 assist.