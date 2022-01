Insigne al Toronto, contratto quadriennale a cifre mostruose: i dettagli I tifosi si dividono. Il folletto di Frattamaggiore: "Sono contento per questa nuova avventura"

Adesso è ufficiale. Dal prossimo primo luglio Lorenzo Insigne saluterà la Serie A e il Napoli per iniziare la sua nuova avventura nella MLS con la maglia del Toronto Football Club. L'annuncio è arrivato nel primo pomeriggio con un video, pubblicato su Twitter dalla società che milita nel massimo campionato statunitense, attraverso cui è stato evidenziato il clamore mediatico determinato dall'acquisto del folletto di Frattamaggiore. Sempre attraverso il profilo Twitter del Toronto sono arrivate le prime parole ufficiali di Insigne da ex calciatore in pectore degli azzurri e neo-calciatore dei canadesi: “Ciao, volevo salutare tutti i tifosi del Toronto. Sono contento per questa nuova avventura. Voglio ringraziare la società. Ci vediamo a luglio. All for one!”

Operazione, ovviamente, a parametro zero. Nel comunicato, invece, è stata svelata la durata del contratto: come nelle attese un quadriennale. Sino al 2026 Insigne guadagnerà 11,5 milioni più 4,5 di bonus a stagione. Sul web divisi i tifosi partenopei. C'è chi chiede che gli sia immediatamente tolta la fascia di capitano e un altro fronte, che evidenzia quanto l'offerta sia irrinunciabile dal punto di vista economico puntando il dito contro il presidente De Laurentiis per aver portato Insigne a scadenza. Ma le opinioni, adesso, contano davvero relativamente perché i giochi sono fatti. Good bye Insigne.