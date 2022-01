Basket: Pozzuoli, vittoria di un punto. Battuta Cassino al PalaErrico Vittoria preziosa per la squadra di coach Spinelli tra le mura amiche

La Virtus Pozzuoli batte di misura la Virtus Cassino. Finale di 71-70 per i flegrei di coach Valerio Spinelli con Iba Koite Thiam leader offensivo e autore di 23 punti. Doppia cifra anche per Antonio Gallo, Alessandro Potì e Gianmarco Rossi. Ai ciociari non bastano i 19 punti di Federico Lestini. Vittoria preziosa per la Virtus Pozzuoli tra le mura amiche del PalaErrico.

Serie B - Girone D

Quattordicesima Giornata

Bava Pozzuoli - BPC Virtus Cassino 71-70

Parziali: 14-16, 13-20, 15-15, 29-19

Pozzuoli: Thiam 23 (8/11, 0/0), Gallo 11 (3/7, 0/1), Potì 11 (2/5, 0/3), Rossi 10 (2/4, 2/5), Mehmedoviq 6 (3/3, 0/0), Gaye 4 (0/1, 1/4), Longobardi 4 (1/1, 0/1), Caresta 2 (1/1, 0/5), Sequani, Cagnacci.

Cassino: Lestini 19 (4/8, 3/8), Moffa 13 (2/4, 2/6), Teghini 12 (1/2, 2/4), Provenzani 11 (1/4, 0/3), Ani 4 (2/6, 0/2), Ly-lee 4 (2/5, 0/0), Idrissou 4 (2/2, 0/1), Balducci 3 (1/2, 0/3), Gambelli, D'Alessandro.