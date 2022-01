Napoli-Samp, Zielinski positivo. Osimhen pronto al ritorno in Italia Il polacco era sceso in campo nel match dello Stadium, il pari (1-1) con la Juventus

Alle 16.30 sarà sfida con la Sampdoria per il Napoli, prima convocazione per Axel Tuanzebe (il difensore è subito pronto per il match con i blucerchiati) e il ciclo di tamponi riserva un ulteriore limite nelle scelte di formazione per Luciano Spalletti. Dal giro di test effettuato ieri pomeriggio è emersa la positività al covid-19 di Piotr Zielinski. Prima l'annuncio via social da parte del club azzurro, che poi ha reso noto anche i dettagli. "Il calciatore, regolarmente vaccinato, ha rispettato rigidamente nei giorni scorsi il protocollo medico relativo a tutti i comportamenti da adottare per evitare la diffusione del virus. - si legge nel tweet della Società Sportiva Calcio Napoli - Piotr è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio". Zielinski era sceso in campo nel match dello Stadium, il pari (1-1) con la Juventus.

Nel frattempo, la mattinata si è aperta con la negativizzazione di Victor Osimhen. Il Napoli ha annunciato il rientro in Italia, nelle prossime ore, per l'attaccante, che ha osservato la quarantena covid in Nigeria. Novità anche per il calendario degli azzurri. Giovedì, con calcio d'inizio alle 18, il Napoli affronterà la Fiorentina nell'ottavo di finale di Coppa Italia. Lunedì 17, alle 18.30, i partenopei saranno ospiti del Bologna in campionato.