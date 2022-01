Tennis, Australian Open: Giustino sfida Kubler Inizia lunedì l’avventura del napoletano nel torneo di qualificazione al primo Slam dell’anno.

Dopo il Challenge di Bendigo, che è servito a rompere il ghiaccio con la nuova stagione, Lorenzo Giustino è pronto a giocare la settimana più importante, quella delle qualificazioni al tabellone principale degli Australian Open. Il primo Slam dell’anno è un appuntamento tanto ambito.

La lunga trasferta in Oceania ha sorriso nel 2020 al tennis napoletano che riuscì a qualificarsi al primo turno. Ci riproverà partendo da lunedì 10 gennaio quando inizierà la sua avventura contro Jason Kubler, tennista australiano classe 1993, che è attualmente numero 206 della classifica ATP dove precede di una posizione l’azzurro. Tra i due non ci sono precedenti. Kubler è un giocatore molto pericoloso sui campi di casa. Lo scorso anno fece lo sgambetto nel torneo di Melbourne 2, giocato in preparazione agli Australian Open, a Lorenzo Sonego che fu battuto in tre set per 3-6 6-3 6-4.

Giustino dovrà essere bravo soprattutto al servizio cercando di tenere una percentuale alta di prime per non permettere al rivale di prendere il sopravvento con la risposta. Kubler è giocatore da campi veloci e avrà dalla sua anche il supporto del pubblico amico.

