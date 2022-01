Tennis, Australian Open: Giustino perde in tre set e saluta il torneo Il napoletano è stato eliminato nel primo turno del tabellone di qualificazione di Melbourne.

E’ durata poco meno di due ore l’avventura di Lorenzo Giustino nel tabellone di qualificazione agli Australian Open 2022 che sono iniziati oggi a Melbourne. Nella giornata in cui Novak Djokovic ha fatto il suo primo passo verso la partecipazione allo Slam –in attesa della decisione definitiva del Governo Australiano- il napoletano ha ceduto al cospetto di Kubler in tre set.

L’azzurro è partito benissimo giocando un ottimo parziale vinto per 6-3. Nel secondo grande equilibrio fino al 4-5 ma nel decimo gioco Giustino ha concesso una palla break all’australiano in un game senza punti fatti. Kubler ne ha subito approfittato vincendo il secondo set 6-4 e dominando anche il terzo dove il napoletano in evidente difficoltà ha perso 6-0 facendo solo tre punti.

Giustino fino al break subito, che gli è costato il secondo set, aveva giocato una buona partita nonostante una percentuale di prime di servizio non altissima. Kubler era un avversario complicato soprattutto su questi campi dove lo scorso anno riuscì a spuntarla anche contro Lorenzo Sonego.

La stagione del napoletano è partita senza lo squillo che sognava ma la cosa più importante sarà ritrovare il prima possibile la brillantezza atletica. Giustino è un giocatore che ha bisogno di disputare tanti match per arrivare al 100% e per questo motivo ci vorrà ancora un po’ di tempo. I punti da difendere dopo la scorsa stagione non sono tantissimi quindi c’è anche la possibilità, con dei buoni risultati, di tornare tra i primi 200 giocatori al mondo.