Scherma, Coppa del Mondo di spada U20: buona esperienza per la campana Somma La ragazza del Circolo Nautico Posillipo ha chiuso tra le prime 50 nella tappa di Udine.

La Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile ha fatto tappa in Italia, precisamente ad Udine, dove era impegnata anche la campana Giovannella Somma. Nella gara vinta dalla russa Bekmurzova in finale sulla connazionale Khaertdinova per 15-13, c’è da sottolineare la terza posizione dell’azzurra Gaia Caforio. Invece per Giovannella Somma, spadista del Circolo Nautico Posillipo, è arrivato un piazzamento tra le prime 50 con un 48° posto.

La campana aveva superato la fase a gironi con quattro vittorie e due sconfitte accedendo al tabellone principale dopo aver vinto il primo assalto ad eliminazione diretta contro la svizzera Ramuz per 15-10. La sua corsa si è fermata nel tabellone delle migliori 64 contro l’ungherese Balogh che ha vinto la sfida in pedana per 15-10.

Per la ragazza del Circolo Nautico Posillipo quella di Udine, dove è stata seguita dalla Maestra Francesca Cuomo, è stata comunque una bella esperienza che potrà tornare utile per il proseguo della carriera.

COPPA DEL MONDO UNDER 20 DI SPADA FEMMINILE - Udine, 9 gennaio 2022



Finale

Bekmurzova (Rus) b. Khaertdinova (Rus) 15-13



Semifinali

Khaertdinova (Rus) b. Muhari (Hun) 15-13

Bekmurzova (Rus) b. Caforio (ITA) 15-12



Quarti

Caforio (ITA) b. Rustamova (Rus) 15-13

Muhari (Hun) b. Gzyunova (Rus) 15-14

Khaertdinova (Rus) b. Salamon (Hun) 15-11

Bekmurzova (Rus) b. Fransson (Swe) 15-10



Tabellone dei 16

Caforio (ITA) b. Abu Eid Tjulin (Swe) 15-6



Tabellone dei 32

Caforio (ITA) b. Esposito (ITA) 15-12

Gachalyi (Hun) b. Maccagno (ITA) 15-10

Praxmarer (Aut) b. Perini (ITA) 15-7

Balogh (Hun) b. Siletti (ITA) 15-13

Gzyunova (Rus) b. Madrignani (ITA) 15-11



Tabellone dei 64

Abu Eid Tjulin (Swe) b. Cristofoletto (ITA) 15-14

Caforio (ITA) b. Goldmann (Ger) 15-6

Rustamova (Rus) b. Cornalba (ITA) 15-11

Maccagno (ITA) b. Fofanova (Rus) 15-10

Lannes (Est) b. Treglia (ITA) 15-11

Perini (ITA) b. Toth (Hun) 12-11

Siletti (ITA) b. Zerrweck (Ger) 15-14

Pasche (Sui) b. Greggi (ITA) 15-11

Madrignani (ITA) b. Corradino (ITA) 15-7

Balogh (Hun) b. Somma (ITA) 15-10

Esposito (ITA) b. Romanova (Ukr) 15-12

Hussein (Egy) b. Della Cioppa (ITA) 15-11



Tabellone dei 128

Pedler (Gbr) b. Sbarzella (ITA) 15-13

Madrignani (ITA) b. Huber (Aut) 15-12

Corradino (ITA) b. Albrecht (Ger) 15-7

Treglia (ITA) b. Scollo (ITA) 15-14

Della Cioppa (ITA) b. Jarassier (Fra) 15-11

Dziuban (Ukr) b. De Piccoli (ITA) 15-11

Seille (Fra) b. Pennisi (ITA) 13-10

Perini (ITA) b. De Preux (Sui) 15-6

Praximarer (Aut) b. Noto (ITA) 15-13

Siletti (ITA) b. Zerlauth (Aut) 15-9

Somma (ITA) b. Ramuz (Sui) 15-10

Maccagno (ITA) b.Chennellis (Gbr) 15-6

Nazarova (Rus) b. Incorvaia (ITA) 15-7

Cornalba (ITA) b. Maaninka (Swe) 15-13

Abu Eid Tjulin (Swe) b. Franchini (ITA) 15-14

Greggi (ITA) b. Ion (Rou) 15-11

Pasche (Sui) b. Bombardi (ITA) 15-12

Romanova (Ukr) b. Lantermo (ITA) 15-12

Esposito (ITA) b. Jouve (Fra) 15-10



Fase a gironi

Gaia Caforio: 6 vittorie, 0 sconfitte

Giovannella Somma: 4 vittorie, 2 sconfitte

Martina Bombardi: 2 vittorie, 4 sconfitte

Costanza Greggi: 2 vittorie, 3 sconfitte

Eleonora Sbarzella: 4 vittorie, 2 sconfitte

Giada Incorvaia: 2 vittorie, 4 sconfitte

Martina Esposito: 4 vittorie, 2 sconfitte

Alice Franchini: 3 vittorie, 3 sconfitte

Chiara De Piccoli: 2 vittorie, 3 sconfitte

Benedetta Madrignani: 5 vittorie, 1 sconfitta

Anita Corradino: 4 vittorie, 2 sconfitte

Vittoria Siletti: 5 vittorie, 1 sconfitta

Carola Maccagno: 4 vittorie, 1 sconfitta

Sara Della Cioppa: 3 vittorie, 3 sconfitte

Ludovica Noto: 3 vittorie, 3 sconfitte

Allegra Cristofoletto: 5 vittorie, 1 sconfitta

Carlotta Cornalba: 3 vittorie, 3 sconfitte

Paola Pennisi: 2 vittorie, 3 sconfitte

Vera Perini: 4 vittorie, 2 sconfitte

Rebecca Baronetto: 1 vittoria, 5 sconfitte

Matilde Lantermo: 2 vittorie, 4 sconfitte

Arianna Scollo: 3 vittorie, 2 sconfitte

Elisa Treglia: 3 vittorie, 3 sconfitte



Classifica (149): 1. Iana Bekmurzova (Rus), 2. Polina Khaertdinova (Rus), 3. Gaia Caforio (ITA), 3. Eszter Muhari (Hun), 5. Anastasiia Rustamova (Rus), 6. Reka Salamon (Hun), 7. Anna Gzyunova (Rus), 8. Emma Fransson (Swe), 21. Benedetta Madrignani (ITA), 23. Vittoria Siletti (ITA), 26. Carola Maccagno (ITA), 27. Martina Esposito (ITA), 29. Vera Perini (ITA), 34. Allegra Cristofoletto (ITA), 46. Anita Corradino (ITA), 48. Giovannella Somma (ITA), 56. Sara Della Cioppa (ITA), 58. Elisa Treglia (ITA), 60. Carlotta Cornalba (ITA), 61. Costanza Greggi (ITA), 67. Eleonora Sbarzella (ITA), 74. Arianna Scollo (ITA), 78. Ludovica Noto (ITA), 86. Alice Franchini (ITA), 91. Chiara De Piccoli (ITA), 91. Paola Pennisi (ITA), 99. Matilde Lantermo (ITA), 106. Giada Incorvaia (ITA), 111. Martina Bombardi (ITA), 130. Rebecca Baronetto (ITA).

Foto: Cnposillipo.org