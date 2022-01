Napoli, Lozano è negativo. Le ultime su Insigne e Osimhen Giovedì (ore 18) la sfida con la Fiorentina per l'ottavo di finale di Coppa Italia

Allenamento mattutino per il Napoli, che giovedì (ore 18) ospiterà la Fiorentina per l'ottavo di Coppa Italia. Lorenzo Insigne ha svolto esami strumentali per iniziare l'iter riabilitativo e superare il problema muscolare accusato dal capitano nel corso della sfida con la Sampdoria. È stata evidenziata la lesione distrattiva di basso grado del muscolo adduttore breve destro.

Victor Osimhen ha, invece, svolto il controllo previsto con il professor Tartaro e il dottor Santagata con la supervisione del responsabile sanitario del club azzurro, Raffaele Canonico. "Il calciatore sta rispettando i tempi di recupero come previsto dallo staff medico e nei prossimi giorni riprenderà gradualmente il lavoro in gruppo con il supporto di una maschera specifica. Victor sarà valutato quotidianamente": si legge nella nota della società partenopea. L'attaccante azzurro sta bene e nei prossimi giorni si riaggregherà alla squadra.

Aggiornamento - "Hirving Lozano negativo al Covid-19", tweet del Napoli alle 16.42. "Il Chucky rientrerà in Italia nelle prossime ore", l'annuncio del club di Aurelio De Laurentiis.