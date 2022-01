Basket, Serie A: prove di recupero. Napoli mette la Fortitudo nel mirino La LegaBasket prova l'accelerazione per completare il tabellone delle Final Eight di Coppa Italia

L'obiettivo della normalità dopo settimane in cui la LBA si è ritrovata costretta a determinare rinvii in serie a causa del covid e delle decisioni assunte dalle autorità sanitarie locali per i diversi gruppi squadra, che hanno dovuto fronteggiare le positività all'interno dei roster e degli staff tecnici e dirigenziali. Una fase non semplice e una prospettiva che resta legata all'evoluzione dei numeri, ma nel frattempo è il giorno di altri due recuperi in massima serie.

Cremona - Trieste, Fortitudo Bologna - Sassari: due gare, quattro team in campo e altra spallata alla quota match da depennare perché disputati. Nel prossimo weekend sarà recuperata la quattordicesima giornata di Serie A con lo slittamento della sedicesima al 13 aprile. Nel basket la classifica del girone d'andata vale tantissimo: stila il tabellone della Coppa Italia, in programma a febbraio. La LegaBasket prova l'accelerazione per completare le Final Eight.

La Gevi Napoli, che non è scesa in campo domenica perché l'avversaria, l'Happy Casa Brindisi, è stata fermata dall'ASL, non ha potuto operare il riscatto dopo il ko di Venezia. Gli azzurri torneranno in campo domenica per la sfida contro la Fortitudo Bologna. Per Napoli è l'occasione per completare l'opera e firmare, di fatto, il pass Coppa Italia al netto di recuperi e modifiche improvvise nello scenario della classifica, che resta aperta a cambi rapidi.