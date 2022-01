Napoli, Osimhen torna in gruppo. Verso il recupero altre pedine Buone notizie alla vigilia della sfida con la Fiorentina e in vista della trasferta a Bologna

Il Napoli non vede l'ora di riabbracciare il calciatore che, più di tutti, ha dimostrato di avere i mezzi, fisici e tecnici, per spostare gli equilibri: Victor Osimhen. Dopo l'addio alla Coppa d'Africa per via alla positività al Covid e la visita di controllo al volto, in seguito alle fratture multiple rimediate per via di uno scontro di gioco con Skriniar, ieri l'attaccante nigeriano ha ottenuto il via libera per tornare ad allenarsi in gruppo.

Da oggi, stop alle sedute individuali, senza pallone, per evitare contatti e di nuovo nella mischia, coi compagni di squadra, a Castel Volturno. Osimhen non vede l'ora di tornare a essere decisivo e potrebbe essere già in panchina lunedì prossimo, al Dall'Ara, in occasione del match con il Bologna, per riprendersi una maglia da titolare il prossimo 23 gennaio nel derby al “Maradona” contro la Salernitana.

Intanto, il recupero di Osimhen non è l'unica buona notizia. Lozano si è negativizzato e può tornare in Italia: già domani potrebbe essere tra i rincalzi a disposizione di Spalletti contro la Fiorentina. Oggi si saprà anche il risultato dei tamponi di Malcuit e Mario Rui mentre non ci sarà Insigne, che ha svolto terapie e sarà, ovviamente, certo assente nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro i toscani.