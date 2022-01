Pallanuoto, A1: colpo Posillipo, arriva l'americano Abramson Il mancino è già a disposizione di Brancaccio, nel 2019 vinse l'argento alle Universiadi di Napoli.

La pausa forzata fino a febbraio non è l’unica novità degli ultimi giorni in casa Posillipo. La squadra, che milita nel campionato di serie A1 di pallanuoto, è attiva anche sul mercato. Risolto in maniera consensuale il rapporto col mancino slovacco Maros Tkac, il sostituto arriva dagli Stati Uniti d’America. Si tratta di Tyler Abramson, nato ad Orinda, in California nel 1998, anche lui mancino alto 188 cm per 92 kg di peso.

L’americano arriva per tentare l’avventura europea in un club che ha fatto la storia sia in Italia che nel mondo, dopo aver fatto benissimo in patria. Per lui titolo NCAA nel 2019 e per tre stagioni consecutive è stato inserito nella squadra ideale del Campionato Universitario a stelle e strisce con la calottina di Standford. Per il neo acquisto del Posillipo ci sono anche esperienze in Nazionale con cui ha giocato proprio alla Felice Scandone le Universiadi del 2019 vincendo la medaglia d’argento nella finale persa contro gli azzurri.

Attraverso i propri canali, la società partenopea ha comunicato che il ragazzo è giunto a Napoli ieri sera e questa mattina ha già avuto un colloquio con coach Brancaccio prima di scendere in acqua per il primo allenamento della nuova avventura. Avrà circa tre settimane di tempo per entrare nei meccanismi di squadra e abituarsi alla pallanuoto italiana, poi a febbraio si farà sul serio col recupero dell’ultima giornata del girone d’andata e la ripresa del campionato.