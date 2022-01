Juve Stabia, ufficiale il primo movimento di mercato Operazione in uscita. Domenica alle 21 su 696 TV interverrà in diretta il diesse Rubino

Primo movimento di mercato per la Juve Stabia. Il club presieduto da Andrea Langella ha reso noto di aver ceduto a titolo definitivo, alla Carrarese, il centrocampista Luca Berardocco. Classe 1991, Berardocco saluta dopo aver totalizzato 56 presenze, realizzato 7 reti e offerto 4 assist con la maglia delle vespe, che ha indossato dal primo settembre 2020 sino a oggi. Si è legato ai toscani sino al 30 giugno 2024.

“La società ringrazia il giocatore per la correttezza e la professionalità sempre dimostrati in questi anni” il messaggio rivolto dalla Juve Stabia, a Berardocco, nella nota ufficiale per annunciare la definizione dell'operazione in uscita.

Domenica prossima, alle 21, si parlerà del mercato delle vespe direttamente con il direttore sportivo della Juve Stabia, Raffaele Rubino, che interverrà in collegamento Skype nel corso di 0825 – Focus Serie C in onda sul canale 696 del digitale terrestre e visibile in tutta la regione Campania. Per chi volesse seguire da fuori regione appuntamento in live streaming su www.ottochannel.tv/direttalive/