Scherma, CDM: Curatoli sfiora il podio nella prova a squadre in Georgia Azzurri superati di misura dalla Germania in semifinale e beffati dalla Russia nella finalina.

Nell’individuale non ha brillato. L’eliminazione agli ottavi nel derby tricolore contro Rapetti ha lasciato tanto amaro in bocca a Luca Curatoli che oggi è stato impegnato nella prova a squadre. Il quartetto scelto dal CT Gigi Tarantino, formato dal napoletano insieme a Enrico Berrè, Dario Cavaliere e Matteo Neri, ha iniziato bene la sua avventura con la vittoria nel tabellone delle migliori 16 contro il Kazakistan per 45 a 27. Nei quarti di finale avversario più duro per gli azzurri che si sono ritrovati a battagliare, stoccato dopo stoccata, con la Francia regolata per 45 a 42. Curatoli e compagni hanno lottato anche in semifinale contro la Germania, ma alla fine i teutonici l’hanno spuntata per 45 a 43 lasciando tanti rimpianti alla compagine azzurra che si è dovuta accontentare della finale per il terzo e quarto posto. Contro la Russia è arrivato il secondo ko di giornata per 45 a 40 che ha relegato la squadra italiana ai piedi del podio in una tappa vinta dalla Corea in finale sulla Germania per 45 a 38.

COPPA DEL MONDO SCIABOLA MASCHILE A SQUADRE – Tbilisi (Georgia), 17 gennaio 2022



Finale

Korea – Germania 45-38

Finale 3°/4° posto

ITALIA – Russia 40-45

Semifinali

Germania b. ITALIA 45-43

Korea b. Russia 45-44

Quarti di finale

ITALIA b. Francia 45-42

Tabellone da 16

ITALIA b. Kazakistan 45-27

ITALIA: Enrico Berrè, Luca Curatoli, Dario Cavaliere, Matteo Neri.