Turris, un dono speciale per medici e operatori dell'ASL Napoli 3 Sud Dopo il bel messaggio lanciato dalla Juve Stabia scende in campo anche il club corallino

Dopo il bel messaggio lanciato dalla Juve Stabia, un'altra squadra campana dà l'esempio per quanto riguarda il sostegno e l'adesione alla campagna vaccinale. Una delegazione dei calciatori della Turris ha donato una maglia da gioco ufficiale all’ASL Napoli 3 Sud in segno di riconoscenza per l’incessante lavoro di medici ed operatori del centro territoriale, allestito nei locali dell’ex orfanotrofio della Santissima Trinità, presso il quale gli stessi atleti corallini, a gruppi, stanno prenotando e ricevendo la dose di richiamo “booster” del vaccino anti Covid-19 nei tempi di somministrazione prescritti dalle nuove disposizioni sanitarie.

Non casuale, ovviamente, la scelta dall'hashtag #vacciniamoci a margine della nota con cui è stata resa pubblica l'iniziativa. Domenica prossima la trasferta sul campo del Picerno (ore 17,30) con la consapevolezza di dover continuare a tenere alta la guardia contro il virus e che l'unico modo per ambire a tornare a una graduale normalità è quello di affrontarlo affidandosi alla comunità scientifica.