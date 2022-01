Juve Stabia, riecco Ceccarelli. Ufficiale anche Dell'Orfanello L'attaccante, classe '92, ha scelto il 30 come numero di maglia

La Juve Stabia ha ufficializzato l'accordo con Tommaso Ceccarelli. L'attaccante, classe '92, torna a Castellammare dopo aver chiuso l'avventura a Catania. L'ex Lanciano, Feralpisalò, L’Aquila, Lupa Roma, Prato e Monza ha scelto il 30 come numero di maglia per la nuova avventura in gialloblé: "Torno a Castellammare di Stabia con tanto entusiasmo. - ha affermato Ceccarelli ai canali ufficiali social delle vespe - Ero molto giovane nella mia prima esperienza, ora sono maturato e carico: ho voglia di fare bene".

La Juve Stabia ha comunicato l'uscita di Giuseppe Panico, ceduto alla Pro Vercelli, l'arrivo di Bilal Erradi dal club piemontese e l'acquisto di Ugo Passos Dell'Orfanello, difensore classe 2000, dal Lavello. "Approdo in una piazza incredibile, conosciuta anche in Brasile. Darò il massimo per i miei compagni e per tutti i nostri tifosi per raggiungere i nostri obiettivi".

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Juve Stabia