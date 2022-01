Casi covid per la PSA, rinviata Sant'Antimo-Monopoli Stop per le positività riscontrate all'interno del gruppo squadra della Partenope

La Geko PSA Sant'Antimo ha comunicato il differimento del match con il Lapietra Monopoli a data da destinarsi a causa dello stop covid per la prima squadra dopo i casi accertati nel corso della settimana: "La Partenope Sant’Antimo comunica che, preso atto del numero di positività riscontrate negli ultimi giorni nel gruppo squadra e tenuto conto del protocollo predisposto dalle ASL competenti per il territorio e dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie, l’Ufficio Gare della FIP ha rinviato la gara tra Geko Sant’Antimo e La Pietra Monopoli, valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie B e precedentemente programmata per domenica 23 gennaio, a data da destinarsi": si legge nella nota del club santantimese. La squadra di coach Agostino Origlio era reduce dalla vittoria ottenuta a Torrenova.